Не один, а два. Що має бути у "тривожному" рюкзаку школяра

С 1 вересня школярі, які навчаються онлайн, мають носити з собою два рюкзаки - один звичайний, другий - на випадок повітряної тривоги. Що повинно в ньому бути.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
"На випадок повітряної тривоги батькам школярів варто підготувати окремий наплічник, який дитина триматиме у школі й під час повітряної тривоги братиме з собою до укриття", - пояснюють спеціалісти.
У такий наплічник варто покласти:
Спеціалісти радять не перевантажувати наплічник, адже важкий рюкзак може завадити дитині швидко евакуюватися у безпечне місце.
Зазначимо, що раніше у МОЗ радили враховувати особливості дитини, збираючи "тривожний" рюкзак. Крім того, фахівці рекомендують подумати і над тим, що слід покласти в пакет, який зберігатиметься у школі на випадок тривоги, а що дитина носитиме із собою у шкільному ранці.
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