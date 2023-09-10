Не один, а два. Що має бути у "тривожному" рюкзаку школяра

С 1 вересня школярі, які навчаються онлайн, мають носити з собою два рюкзаки - один звичайний, другий - на випадок повітряної тривоги. Що повинно в ньому бути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

"На випадок повітряної тривоги батькам школярів варто підготувати окремий наплічник, який дитина триматиме у школі й під час повітряної тривоги братиме з собою до укриття", - пояснюють спеціалісти.



У такий наплічник варто покласти:

поживні батончики, снеки довготривалого зберігання;

пляшку питної води;

вологі серветки;

теплу легку ковдру;

записку, в якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків і ближніх родичів (імена, номери телефонів, адреси);

додатковий телефон (за можливості) разом із зарядним кабелем і повербанком;

медичні препарати, якщо дитина проходить курс на постійній основі (попередньо поінформувавши про це класного керівника й вклавши інструкцію, як саме потрібно давати препарат);

кілька речей, які створять дитині атмосферу комфорту. Це може бути книжка, розмальовка або улюблена іграшка.

Спеціалісти радять не перевантажувати наплічник, адже важкий рюкзак може завадити дитині швидко евакуюватися у безпечне місце.

Зазначимо, що раніше у МОЗ радили враховувати особливості дитини, збираючи "тривожний" рюкзак. Крім того, фахівці рекомендують подумати і над тим, що слід покласти в пакет, який зберігатиметься у школі на випадок тривоги, а що дитина носитиме із собою у шкільному ранці.