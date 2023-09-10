Не один, а два. Что должно быть в "тревожном" рюкзаке школьника

"На случай воздушной тревоги родителям школьников следует подготовить отдельный рюкзак, который ребенок будет держать в школе и во время воздушной тревоги будет брать с собой в укрытие", - объясняют специалисты.

В такой рюкзак следует положить:

питательные батончики, снеки длительного хранения;

бутылку питьевой воды;

влажные салфетки;

теплое легкое одеяло;

записку, в которой указан ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, номера телефонов, адреса);

дополнительный телефон (по возможности) вместе с зарядным кабелем и повербанком;

медицинские препараты, если ребенок проходит курс на постоянной основе (предварительно проинформировав об этом классного руководителя и вложив инструкцию, как нужно давать препарат);

несколько вещей, которые создадут ребенку атмосферу комфорта. Это может быть книга, раскраска или любимая игрушка.

Специалисты советуют не перегружать рюкзак, ведь тяжелый рюкзак может помешать ребенку быстро эвакуироваться в безопасное место.

Отметим, что ранее в Минздраве советовали учитывать особенности ребенка, собирая "тревожный" рюкзак. Кроме того, специалисты рекомендуют подумать и над тем, что следует положить в пакет, который будет храниться в школе на случай тревоги, а что ребенок будет носить с собой в школьном ранце.