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Не один, а два. Что должно быть в "тревожном" рюкзаке школьника

Украина, Воскресенье 10 сентября 2023 14:05
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Не один, а два. Что должно быть в "тревожном" рюкзаке школьника Фото: что должно быть в "тревожном" рюкзаке школьника на случай тревоги во время занятий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

С 1 сентября школьники, учащиеся онлайн, должны носить с собой два рюкзака – один обычный, второй - на случай воздушной тревоги. Что должно в нем быть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"На случай воздушной тревоги родителям школьников следует подготовить отдельный рюкзак, который ребенок будет держать в школе и во время воздушной тревоги будет брать с собой в укрытие", - объясняют специалисты.

В такой рюкзак следует положить:

  • питательные батончики, снеки длительного хранения;
  • бутылку питьевой воды;
  • влажные салфетки;
  • теплое легкое одеяло;
  • записку, в которой указан ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, номера телефонов, адреса);
  • дополнительный телефон (по возможности) вместе с зарядным кабелем и повербанком;
  • медицинские препараты, если ребенок проходит курс на постоянной основе (предварительно проинформировав об этом классного руководителя и вложив инструкцию, как нужно давать препарат);
  • несколько вещей, которые создадут ребенку атмосферу комфорта. Это может быть книга, раскраска или любимая игрушка.

Специалисты советуют не перегружать рюкзак, ведь тяжелый рюкзак может помешать ребенку быстро эвакуироваться в безопасное место.

Отметим, что ранее в Минздраве советовали учитывать особенности ребенка, собирая "тревожный" рюкзак. Кроме того, специалисты рекомендуют подумать и над тем, что следует положить в пакет, который будет храниться в школе на случай тревоги, а что ребенок будет носить с собой в школьном ранце.

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