Один день війни коштує Україні 190 мільйонів доларів, і це далеко не межа, - нардеп

Скільки коштує день війни

За словами Підласої, у 2026 році один день війни обходиться державному бюджету у 190 мільйонів доларів. Мова йде лише про власні видатки України, без урахування зброї, яку передають союзники.

Для порівняння, у 2024 році ця сума становила 140 мільйонів доларів. Тобто вартість одного дня оборони зросла приблизно на третину лише за два роки.

Очільниця бюджетного комітету пояснила, що видатки ростуть через кілька причин:

Армія стала більшою, тому зростають витрати на її утримання.

Держава гарантує підтримку дедалі більшій кількості родин військових.

Зростає потреба у зброї середньої та великої дальності, яка здатна вражати російські нафтопереробні заводи, що фінансують війну.

За вісім місяців 2026 року на національну безпеку й оборону витратили майже 42 мільярди доларів. За її словами, ця сума не враховує військову допомогу, яку партнери надають у натуральній формі, тобто технікою чи боєприпасами.

Водночас власний ресурс, який складається з доходів бюджету та облігацій внутрішньої державної позики, за цей же період становив лише 39 мільярдів доларів.

Це означає, що Україна вперше не покриває навіть ту частку оборонних витрат, яку раніше фінансувала самостійно. До кінця року Сили оборони заявляють про додаткову фінансову потребу ще у 27 мільярдів доларів.

Чому доходів бюджету менше, ніж планували

Підласа зазначила, що Росія цілеспрямовано атакує саме ті галузі економіки, які приносять бюджету найбільше грошей.

Через це лише за внутрішнім та імпортним податком на додану вартість за вісім місяців бюджет недоотримав 1,35 мільярда доларів. Чверть цієї суми Україна втратила саме в серпні.

За словами Підласої, 190 мільйонів доларів на день - це далеко не межа, і видатки й надалі зростатимуть. Це, за її словами, ще одна прагматична причина, чому США та Європа мають діяти швидше, щоб змусити росію зупинити війну.

Нагадаємо, у доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру SIPRI йшлося, що Україна несе найбільше військове навантаження у світі.