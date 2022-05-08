Россия тратит на войну почти 1 млрд долларов в день, - Newsweek

Россия тратит на войну с Украиной 900 млн долларов в день. Эта сумма включает в себя выплаты солдатам, обеспечение их боеприпасами, а также стоимость ремонта утерянной или поврежденной военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek .

Приблизительную стоимость одного дня войны для России подсчитал Шон Спунтс, главный редактор Sofrep.

Отмечается, что РФ также должна платить за тысячи единиц критически важного оружия и запущенных крылатых ракет, "каждая из которых стоит около 1,5 млн долларов".

В то же время подчеркивается, что общие же потери России от войны еще серьезнее. Ведь приведенные Спунтсом цифры учитывают только военные расходы и не берут во внимание финансовые потери, которые Россия "могла понести из-за жестких экономических санкций, введенных против нее Западом".

"Российская экономика может быть отброшена на целых 30 лет, поскольку рубль рухнул. При этом, по данным Белого дома, эти санкции могут остаться в силе, даже если Россия выведет свои войска с Украины", - объяснили аналитики.