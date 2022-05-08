ru ua
Вс, 08 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия тратит на войну почти 1 млрд долларов в день, - Newsweek

Новина українською →
Киев, Воскресенье 08 мая 2022 08:10
Россия тратит на войну почти 1 млрд долларов в день, - Newsweek Фото: Россия тратит на войну почти 1 млрд долларов в день (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россия тратит на войну с Украиной 900 млн долларов в день. Эта сумма включает в себя выплаты солдатам, обеспечение их боеприпасами, а также стоимость ремонта утерянной или поврежденной военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

Приблизительную стоимость одного дня войны для России подсчитал Шон Спунтс, главный редактор Sofrep.

Отмечается, что РФ также должна платить за тысячи единиц критически важного оружия и запущенных крылатых ракет, "каждая из которых стоит около 1,5 млн долларов".

В то же время подчеркивается, что общие же потери России от войны еще серьезнее. Ведь приведенные Спунтсом цифры учитывают только военные расходы и не берут во внимание финансовые потери, которые Россия "могла понести из-за жестких экономических санкций, введенных против нее Западом".

"Российская экономика может быть отброшена на целых 30 лет, поскольку рубль рухнул. При этом, по данным Белого дома, эти санкции могут остаться в силе, даже если Россия выведет свои войска с Украины", - объяснили аналитики.

Напомним, Forbes ранее подсчитал, что по состоянию на конец апреля, Россия выпустила по Украине более 1300 ракет. Их общая стоимость оценивается в 7,5 млрд долларов.

В свою очередь издание Focus писало, что вместо ожидаемого полугодового максимума на уровне 12,23 миллиардов долларов Москва уже потратила на агрессию против соседней страны 34 миллиарда.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем