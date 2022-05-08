Россия тратит на войну почти 1 млрд долларов в день, - Newsweek
Россия тратит на войну с Украиной 900 млн долларов в день. Эта сумма включает в себя выплаты солдатам, обеспечение их боеприпасами, а также стоимость ремонта утерянной или поврежденной военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
Приблизительную стоимость одного дня войны для России подсчитал Шон Спунтс, главный редактор Sofrep.
Отмечается, что РФ также должна платить за тысячи единиц критически важного оружия и запущенных крылатых ракет, "каждая из которых стоит около 1,5 млн долларов".
В то же время подчеркивается, что общие же потери России от войны еще серьезнее. Ведь приведенные Спунтсом цифры учитывают только военные расходы и не берут во внимание финансовые потери, которые Россия "могла понести из-за жестких экономических санкций, введенных против нее Западом".
Напомним, Forbes ранее подсчитал, что по состоянию на конец апреля, Россия выпустила по Украине более 1300 ракет. Их общая стоимость оценивается в 7,5 млрд долларов.
В свою очередь издание Focus писало, что вместо ожидаемого полугодового максимума на уровне 12,23 миллиардов долларов Москва уже потратила на агрессию против соседней страны 34 миллиарда.