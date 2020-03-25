Один человек на 10 кв. метров: в магазинах и аптеках Киева действуют ограничения

На период карантина в Киеве, введенного из-за коронавируса, действует ряд ограничений. В частности, в столице закрыты все развлекательные заведения, практически не ходит транспорт, подробнее - в материале РБК-Украина.

Ситуация в магазинах и аптеках

Согласно решению столичных властей, руководство сетей продуктовых магазинов и аптек должны обеспечить наявность потребителей в торговом помещении в числе 1 человек на 10 квадратных метров и обеспечить мероприятия по обеспечению санитарных норм. Такие нормы начинают действовать с 25 марта.

Кроме того, украинцам рекомендуют соблюдать дистанцию в 2 метра друг от друга и носить маски.

"Тотальный карантин" в Киеве

21 марта власти Киева существенно ужесточили действующие в период карантина ограничения. В частности, на данный момент в столице запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками, а проезд в транспорте только по пропускам по определенным маршрутам и только для работников критически важной инфраструктуры. Жителям Киева настоятельно рекомендуют не выходить из дома.

Какие ограничения уже ввели

С 12 марта по всей Украине, в том числе и в Киеве, был введен карантин. Изначально было принято решение о закрытии всех учебных заведений, театров, кино, а также были запрещены массовые мероприятия при участии более 200 человек.

Позже карантин усилили. Было принято решение о закрытии метро,а в наземном транспорте введено ограничение на число пассажиров - не больше 10 человек. Также запрещены пассажирские перевозки за пределы Киева.

Кроме того, в столице, как и по всей стране, из-за коронавируса закрыты все магазины, кроме продуктовых, рынки, ТРЦ. Работать разрешено только аптекам, банкам, АЗС и продуктовым магазинам.

При этом киевлянам не рекомендуется выходить на улицу, а если и выходить - только в маске.

Также в Киеве на время карантина введен режим ЧС.