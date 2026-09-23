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Один з авторів СВАМ зробив заяву про додаткові бар’єри ЄС для металургії

13:27 23.09.2026 Ср
3 хв
aimg Сергій Новіков
Один з авторів СВАМ зробив заяву про додаткові бар’єри ЄС для металургії Паскаль Ламі (фото: Getty Images)
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Українська металургія має отримати спеціальний режим у межах механізму CBAM з огляду на війну та складне становище галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву одного із авторів концепції європейського вуглецевого коригування, колишнього генерального директора СОТ та ексєврокомісара з питань торгівлі Паскаля Ламі.

Ламі пояснив, що CBAM створювався для того, щоб вирівняти умови для європейських виробників та імпортерів щодо вартості вуглецевих викидів. Механізм також має запобігати перенесенню виробництва за межі Євросоюзу через різницю у вартості вуглецю.

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Водночас Україна, за його словами, перебуває у принципово інших умовах через повномасштабну війну.

"Моя позиція: з огляду на ситуацію України під час війни, українська сталь все ж має бути звільнена від CBAM", - заявив Ламі.

Він зазначив, що такий підхід має бути частиною підтримки української економіки у воєнний період.

"Моя позиція щодо сталі ґрунтується здебільшого на факті війни та необхідності допомогти Україні під час цієї війни. Ми не повинні робити речей, які створюють перешкоди для української економіки", - сказав він.

При цьому Ламі звернув увагу, що для українських виробників сталі ще серйознішою проблемою залишаються торговельні захисні заходи та імпортні квоти ЄС.

За його словами, європейський ринок сталі традиційно має високий рівень захисту. Нині в ЄС також діють нові захисні механізми та квоти, хоча вони не є постійними.

Ламі підкреслив, що після вступу України до Євросоюзу українська сталь стане частиною внутрішнього ринку ЄС, і відповідні торговельні бар’єри втратять актуальність.

Можливий спеціальний режим для українських металургів уже обговорюється між Європарламентом, Радою ЄС та Єврокомісією. За оцінкою Ламі, відповідні рішення щодо правил CBAM можуть бути напрацьовані протягом найближчих трьох-шести місяців.

Він також наголосив, що Україна зараз одночасно веде війну, втрачає промислові потужності та змушена боротися за зовнішні ринки. Тому європейські правила, на його думку, мають враховувати ці обставини та не створювати додаткового тиску на український промисловий експорт.

СВАМ для України

Механізм прикордонного вуглецевого коригування (CBAM) в Україні запрацював з 1 січня 2026. Це вуглецеве мито на імпорт до ЄС таких товарів, як сталь, цемент, добрива, електроенергія, алюміній та водень.

Галузеві експерти та аналітики неодноразово попереджали про негативні наслідки впровадження СВАМ для промисловості та економіки держави в цілому.

Водночас Єврокомісія не передбачила виняток для України у СВАМ, хоча країна має на нього право через форс-мажорні обставни - повномасшьабну війну.

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