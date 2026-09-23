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Один из авторов СВАМ сделал заявление о дополнительных барьерах ЕС для металлургии

13:27 23.09.2026 Ср
3 мин
aimg Сергей Новиков
Один из авторов СВАМ сделал заявление о дополнительных барьерах ЕС для металлургии Паскаль Лами (фото: Getty Images)
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Украинская металлургия должна получить специальный режим в рамках механизма CBAM исходя из войны и сложного положения отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление одного из авторов концепции европейской углеродной корректировки, бывшего генерального директора ВТО и эксеврокомиссара по торговле Паскаля Лами.

Лами объяснил, что CBAM создавался для того, чтобы выровнять условия для европейских производителей и импортеров по стоимости углеродных выбросов. Механизм также должен предотвращать перенос производства за пределы Евросоюза из-за разницы в стоимости углерода.

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В то же время Украина, по его словам, находится в принципиально других условиях из-за полномасштабной войны.

"Моя позиция: учитывая ситуацию Украины во время войны, украинская сталь все же должна быть освобождена от CBAM", - заявил Лами.

Он отметил, что такой подход должен являться частью поддержки украинской экономики в военный период.

"Моя позиция по поводу стали основывается в основном на факте войны и необходимости помочь Украине во время этой войны. Мы не должны делать вещей, которые создают препятствия для украинской экономики", - сказал он.

При этом Лами обратил внимание, что для украинских производителей стали еще более серьезной проблемой остающиеся торговые защитные меры и импортные квоты ЕС.

По его словам, европейский рынок стали традиционно обладает высоким уровнем защиты. Сейчас в ЕС также действуют новые защитные механизмы и квоты, хотя они не являются постоянными.

Лами подчеркнул, что после вступления Украины в Евросоюз украинская сталь станет частью внутреннего рынка ЕС и соответствующие торговые барьеры потеряют актуальность.

Возможный специальный режим для украинских металлургов уже обсуждается между Европарламентом, Советом ЕС и Еврокомиссией. По оценке Лами, соответствующие решения по правилам CBAM могут быть наработаны в ближайшие три-шесть месяцев.

Он также подчеркнул, что Украина сейчас одновременно ведет войну, теряет промышленные мощности и вынуждена бороться за внешние рынки. Потому европейские правила, по его мнению, должны учитывать эти обстоятельства и не создавать дополнительного давления на украинский промышленный экспорт.

СВАМ для Украины

Механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM) в Украине заработал с 1 января 2026 года. Это углеродная пошлина на импорт в ЕС таких товаров, как сталь, цемент, удобрения, электроэнергия, алюминий и водород.

Отраслевые эксперты и аналитики неоднократно предупреждали негативные последствия внедрения СВАМ для промышленности и экономики государства в целом.

В то же время Еврокомиссия не предусмотрела исключение для Украины в СВАМ, хотя страна имеет на него право из-за форс-мажорных обстоятельств - полномасштабной войны.

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