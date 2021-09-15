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Каждый 500-ый житель США умер от коронавируса, - CNN

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Среда 15 сентября 2021 12:03
Каждый 500-ый житель США умер от коронавируса, - CNN Фото: в США жертвой коронавируса стал один из 100 американцев (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Соединенные Штаты достигли еще одной мрачной вехи в борьбе с разрушительной пандемией COVID-19. На каждых 500 американцев припадает один умерший от коронавируса с момента первого случая заражении в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на ночь во вторник в США от коронавируса умерло 663 913 человек.

По данным Бюро переписи населения США, население США по состоянию на апрель 2020 года составляло 331,4 миллиона человек.

В последнее время в США возрасло число среднесуточных случаев заболевания и смертей на 30%.

При этом от коронавируса вакцинировались 54% населения страны. Однако количество желающих сделать прививку снизилось за последний месяц.

"Эксперты в области здравоохранения назвали вакцинацию лучшим источником защиты от вируса, отметив, что большинство людей, госпитализированных с Covid-19 и погибших от него, не вакцинированы", - пишет издание.

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