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Кожен 500-й житель США помер від коронавируса, - CNN

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Середа 15 вересня 2021 12:03
Кожен 500-й житель США помер від коронавируса, - CNN Фото: у США жертвою коронавірусу став один з 100 американців (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Сполучені Штати досягли ще однієї похмурої віхи в боротьбі з руйнівною пандемією COVID-19. На кожних 500 американців припадає один померлий від коронавірусу з моменту першого випадку зараженні в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними Університету Джона Хопкінса, станом на ніч у вівторок в США від коронавірусу померло 663 913 осіб.

За даними Бюро перепису населення США, населення США станом на квітень 2020 року становило 331,4 мільйона осіб.

Останнім часом в США зросло число середньодобових випадків захворювання і смертей на 30%.

При цьому від коронавірусу вакцинувалися 54% населення країни. Однак кількість бажаючих зробити щеплення знизилася за останній місяць.

"Експерти в галузі охорони здоров'я назвали вакцинацію найкращим джерелом захисту від вірусу, зазначивши, що більшість людей, госпіталізованих з Covid-19 і загиблих від нього, не вакциновані", - пише видання.

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