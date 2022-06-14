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Один из 10 готов к столкновению с ВСУ: оккупанты массово боятся украинских бойцов

Фото: оккупанты массово боятся украинских бойцов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты так боятся ВСУ, что лишь один из 10 готов к прямому столкновению с украинскими защитниками. Этому свидетельствует новый перехваченный телефонный разговор врагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"У нас, бл*ь, дох*я кто отказался. В бой пошли со всего батальона тридцать человек... Кого ранило, кто 200, кто 300, кто отказался... Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?"- рассказывает жене оккупант.

В ведомстве объясняют, что обычно батальон насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от типа войск, поэтому такая тенденция в рядах врага "не может не радовать".

"Это объясняет, почему российские оккупанты все меньше идут в прямую атаку, а просто издалека зачищают украинские населенные пункты артиллерией, убивая гражданских", - отмечают в сообщении.

СБУ напоминает россиянам, которые хотят сохранить жизнь на войне, про "горячую" телефонную линию 2402. Позвонив на нее, можно сдаться в плен, она работает круглосуточно для украинских и российских номеров.

Напомним, недавно СБУ перехватила разговор, в котором российский солдат признается, что попал в "ад".

Добавим, также в очередном перехваченном разговоре оккупант признался, что даже не мечтает вернуться домой живым.

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