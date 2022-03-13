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Одежда и маски не нужны. Садовой объяснил иностранцам, как помочь Украине

Новина українською →
Львов, Воскресенье 13 марта 2022 22:29
Одежда и маски не нужны. Садовой объяснил иностранцам, как помочь Украине Фото: Андрей Садовой (слева) (facebook.com/andriy.sadovyi)
Автор: Владислав Красинский, Антон Федорцив

Мэр Львова Андрей Садовой поделился мыслями относительно соответствия гуманитарной помощи Запада реальным потребностям украинцев.

Об этом львовский градоначальник Андрей Садовой рассказал в интервью РБК-Украина.

Львовский городской голова рассказал о нюансах гуманитарной помощи, приведя пример предыдущего дня. Тогда десять фур оказались на 85 % заполнены подержанной одеждой. Ситуация с медикаментами тоже непростая: лекарств поступает минимальное количество, а остальное – медицинские халаты и маски.

"Сегодня всем, кто хочет оказывать помощь из других стран, мы говорим: спасибо, нам одежда и маски не нужны, нам нужны продукты длительного хранения, медикаменты, бронежилеты и каски. Это в первую очередь, все остальное, пожалуйста, не везите", – рассказал Садовой.

Напомним, что Владимир Зеленский провел ряд важных переговоров по финансовой помощи и санкциям против РФ.

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