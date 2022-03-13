Одяг і маски не потрібні. Садовий пояснив іноземцям, як допомогти Україні
Міський голова Львова Андрій Садовий поділився думками щодо відповідності гуманітарної допомоги Заходу реальним потребам українців.
Про це очільник міста Лева Андрій Садовий розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Львівський міський голова розповів про нюанси гуманітарної допомоги, навівши приклад попереднього дня. Тоді десять фур виявилися на 85 % заповнені вживаним одягом. Ситуація з медикаментами теж непроста: ліків надходить мінімальна кількість, а решта – медичні халати та маски.
"Сьогодні всім, хто хоче надавати допомогу з інших країн, ми говоримо: дякуємо, нам одяг та маски сьогодні не потрібні, нам потрібні продукти довготривалого зберігання, медикаменти, бронежилети і каски. Це в першу чергу, все інше, будь ласка, не везіть", – розповів Садовий.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський провів низку важливих переговорів щодо фінансової допомоги та санкцій проти РФ.
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