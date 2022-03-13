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Финпомощь и санкции против РФ: Зеленский провел несколько важных переговоров

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Воскресенье 13 марта 2022 21:44
Финпомощь и санкции против РФ: Зеленский провел несколько важных переговоров Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.uа)
Автор: Анна Шиканова

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Евросовета, а также пообщался с премьер-министрами Борисом Джонсоном и Петром Фиалой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Владимира Зеленского.

С президентом Европарламента Шарлем Мишелем Зеленский обсудил финансовую поддержку и усиление санкционного давления на РФ.

"Регулярные международные переговоры. С президентом Евросовета мы обсудили вопрос усиления финансовой поддержки Украине и санкционного давления на агрессора. Особое внимание было уделено дальнейшему переговорному процессу о членстве Украины в ЕС", - сообщил президент Украины.

Также он провел переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

"Провел переговоры с премьер-министрами Великобритании Борисом Джонсоном и Петром Фиалой. Говорили о борьбе народа Украины против российской агрессии, о преступных атаках РФ на гражданских. Поблагодарил партнеров за поддержку. Ценим ее", - добавил Зеленский.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский призвал техно-гигантов полностью выйти с рынка России.

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