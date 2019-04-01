В Одессу зашли два корабля НАТО

Два корабля НАТО, а именно испанский фрегат F81 Santa Maria и канадский FHH333 Toronto, зашли в одесский морской порт. Об этом сообщает издание "Думская".

Сообщается, что оба фрегата входят в состав постоянной группы SNMG2, которая вошла в черноморский регион.

"Санта Мария" и "Торонто" пробудут у нас до позднего вечера 3 апреля. Сегодня они будут открыты для посещения - канадский с 13 до 17, а испанский с 16 до 19 часов", - сообщили в ВМСУ.

Отметим, "Санта-Мария" является первым из шести испанских фрегатов одноименного типа. Вся шестерка испанских фрегатов немного больше по размерам, чем американские, и поэтому имеют больше вариантов для модернизации. На борту различное артиллерийское, торпедное и зенитное вооружение, а также противокорабельные ракеты Harpoon. Авиационное вооружение - вертолет SH-60 Seahawk.

Фрегат "Торонто" стал четвертым канадским фрегатом типа "Галифакс" и был принят в состав ВМС Канады в июле 1993 года. Авиация - вертолет Sikorsky SH-148.

Напомним, 28 марта группа, составленная из трех кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря.

Посольство Канады в Украине сообщало, что два корабля из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) зайдут 1 апреля в Одесский морской порт с очередным визитом.