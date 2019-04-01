До Одеси зайшли два кораблі НАТО

Фото: корабель НАТО (twitter.com narodna_pravda)

Обидва фрегати входять до складу постійної групи SNMG2, яка увійшла в чорноморський регіон

Два кораблі НАТО, а саме іспанський фрегат F81 Santa Maria і канадський FHH333 Toronto, зайшли в одеський морський порт. Про це повідомляє видання "Думская".

Повідомляється, що обидва фрегати входять до складу постійної групи SNMG2, яка увійшла в чорноморський регіон.

"Санта Марія" і "Торонто" пробудуть у нас до пізнього вечора 3 квітня. Сьогодні вони будуть відкриті для відвідування - канадський з 13 до 17, а іспанський з 16 до 19 годин", - повідомили у ВМСУ.

Відзначимо, "Санта-Марія" є першим з шести іспанських фрегатів однойменного типу. Уся шістка іспанських фрегатів трохи більша за розмірами, ніж американські, і тому мають більше варіантів для модернізації. На борту різне артилерійське, торпедное і зенітне озброєння, а також протикорабельні ракети Harpoon. Авіаційне озброєння - вертоліт SH-60 Seahawk.

Фрегат "Торонто" став четвертим канадським фрегатом типу "Галіфакс" і був прийнятий до складу ВМС Канади в липні 1993 року. Авіація - вертоліт Sikorsky SH-148.

Нагадаємо, 28 березня група, складена з трьох кораблів НАТО, увійшла в акваторію Чорного моря.

Посольство Канади в Україні повідомляло, що два кораблі з складу другої постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) зайдуть 1 квітня в Одеський морський порт з черговим візитом.