В Одесі стартують міжнародні військові навчання "Сі Бриз"

Маневри, в яких загалом беруть участь 19 країн, триватимуть до 21 липня

У понеділок, 9 липня, в Одесі відкриваються українсько-американські військові навчання серії "Сі Бриз". Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Так, у навчаннях задіяні близько 30 військових кораблів, катерів, суден забезпечення, турецький підводний човен. Вказано, що діями підрозділів морської, повітряної, наземної компоненти навчання багатонаціональний штаб управлятиме безпосередньо з моря - він розміщуватиметься на флагманському кораблі Шостого флоту США "Mount Whitney" (LCC-20).

Зазначається, що маневри, в яких загалом беруть участь 19 країн, триватимуть до 21 липня у північно-західній частині Чорного моря, в портах, на летовищах і полігонах Одеської, Миколаївської, Херсонської областей. Керівником навчань від української сторони є контр-адмірал Олексій Неїжпапа, а від американської - капітан 1 рангу Метью Ліман.

Нагадаємо, вчора до причалу Одеського морського вокзалу прибув ракетний есмінець 6-го флоту США DDG-78 USS Porter класу Arleigh Burke для участі в україно-американських міжнародних навчаннях "Сі Бриз 2018".