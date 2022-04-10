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Одесу можуть внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

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Одеса, Неділя 10 квітня 2022 08:43
Одесу можуть внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Фото: міністр культури Італії Даріо Франческіні (flickr.com/actualitte)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр культури Італії Даріо Франческіні напередодні провів розмову по відеозв'язку з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Під час розмови міністр запропонував негайно включити Одесу до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

"Одеса - дивовижне місто, пов'язане з Італією багатовіковою спільною історією, ризикує бути зруйнованим. Ми повинні негайно вжити заходів, щоб оголосити його об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", - заявив Міністр культури.

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Італія Одеса ЮНЕСКО
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