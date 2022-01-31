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Под Одессой мужчина повесил муляжи гранат на электроопоры

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Одесская область, Понедельник 31 января 2022 11:28
Под Одессой мужчина повесил муляжи гранат на электроопоры Фото: мужчина повесил муляжи гранат на электроопорах, чтобы отпугивать воров (od.npu.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

В городе Белгород-Днестровский в Одесской области мужчина нашел метод борьбы с ворами. На электроопоры он повесил муляжи гранат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Странные предметы на электроопорах заметили на территории частной усадьбы. Муляжи гранат развешал хозяин территории.

Полицию вызвал местный житель, которого напугала находка. Правоохранители выехали на место и выяснили, что так мужчина хотел уберечь свое имущество. Он установил на электроопорах камеры наблюдения. Чтобы их не украли, он решил повесить муляжи гранат. Обманки он купил на рынке.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.

Под Одессой мужчина повесил муляжи гранат на электроопорыФото: мужчина повесил муляжи гранат на элетроопорах (od.npu.gov.ua)

Напомним, в Святошинском районе Киева на улице задержали мужчину с боевой гранатой. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

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