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Під Одесою чоловік повісив муляжі гранат на електроопори

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Одеська область, Понеділок 31 січня 2022 11:28
Під Одесою чоловік повісив муляжі гранат на електроопори Фото: чоловік повісив муляжі гранат на електроопорах, щоб відлякувати злодіїв (od.npu.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

У місті Білгород-Дністровський на Одещині чоловік знайшов метод боротьби зі злодіями. На електроопори він повісив муляжі гранат.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Дивні предмети на електроопорах помітили на території приватної садиби. Муляжі гранат розвішав господар території.

Поліцію викликав місцевий мешканець, якого налякала знахідка. Правоохоронці виїхали на місце та з'ясували, що так чоловік хотів уберегти своє майно. Він встановив на електроопорах камери спостереження. Щоб їх не вкрали, він вирішив повісити муляжі гранат. Обманки він купив на ринку.

Правоохоронці встановлюють повні обставини події та вирішують питання про її кваліфікацію.

Під Одесою чоловік повісив муляжі гранат на електроопориФото: чоловік повісив муляжі гранат на елетроопорах (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва на вулиці затримали чоловіка з бойовою гранатою. Затриманому загрожує до семи років ув'язнення.

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