На Одесской таможне раскрыли схему получения взяток за растаможивание автомобилей

Правоохранители раскрыли схему получения взяток на Одесской таможне за растаможивание автомобилей. С поличным задержан исполняющий обязанности начальника поста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

По данным следствия, исполняющий обязанности начальника таможенного поста вместе с другими сотрудниками организовал схему получения взяток за быстрое растаможивание автомобилей. За свои услуги они установили "таксу" от 30 до 50 долларов в зависимости от объемов и вида транспортных средств.

В случае отказа владельца автомобиля "оплатить услуги" таможенники создавали искусственные препятствия. В частности, они применяли дополнительные меры контроля и безосновательно отказывали в регистрации деклараций на транспортные средства.

Исполняющего обязанности начальника таможенного поста задержали с поличным - в момент получения очередной части взятки от представителя юридического лица за беспрепятственное оформление транспортных средств, ввезенных на территорию Украины.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме получения взяток.

Фото: на Одесской таможне раскрыли схему получения взяток (gp.gov.ua)