ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

На Одесской таможне раскрыли схему получения взяток за растаможивание автомобилей

Новина українською →
Одесса, Вторник 05 октября 2021 15:24
На Одесской таможне раскрыли схему получения взяток за растаможивание автомобилей Фото: на Одесской таможне раскрыли схему получения взяток (gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохранители раскрыли схему получения взяток на Одесской таможне за растаможивание автомобилей. С поличным задержан исполняющий обязанности начальника поста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, исполняющий обязанности начальника таможенного поста вместе с другими сотрудниками организовал схему получения взяток за быстрое растаможивание автомобилей. За свои услуги они установили "таксу" от 30 до 50 долларов в зависимости от объемов и вида транспортных средств.

В случае отказа владельца автомобиля "оплатить услуги" таможенники создавали искусственные препятствия. В частности, они применяли дополнительные меры контроля и безосновательно отказывали в регистрации деклараций на транспортные средства.

Исполняющего обязанности начальника таможенного поста задержали с поличным - в момент получения очередной части взятки от представителя юридического лица за беспрепятственное оформление транспортных средств, ввезенных на территорию Украины.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме получения взяток.

На Одесской таможне раскрыли схему получения взяток за растаможивание автомобилей

Фото: на Одесской таможне раскрыли схему получения взяток (gp.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная таможенная служба Одесса Генеральная прокуратура Украины
NEWS
Штормовое предупреждение: где будет сильный ветер
Штормовое предупреждение: где будет сильный ветер
DAILY
Виталий Кличко: Я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы
Сергей Щербина, Ульяна Безпалько Виталий Кличко: Я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы