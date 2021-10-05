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На Одеській митниці розкрили схему отримання хабарів за розмитнення автомобілів

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Одеса, Вівторок 05 жовтня 2021 15:24
На Одеській митниці розкрили схему отримання хабарів за розмитнення автомобілів Фото: на Одеській митниці розкрили схему отримання хабарів (gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохоронці розкрили схему отримання хабарів на Одеській митниці за розмитнення автомобілів. На місці злочину затриманий виконувач обов'язки начальника поста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, виконувач обов'язків начальника митного поста разом з іншими співробітниками організував схему отримання хабарів за швидке розмитнення автомобілів. За свої послуги вони встановили "таксу" від 30 до 50 доларів залежно від обсягів і виду транспортних засобів.

У разі відмови власника автомобіля "оплатити послуги" митники створювали штучні перешкоди. Зокрема, вони застосовували додаткові заходи контролю та безпідставно відмовляли у реєстрації декларацій на транспортні засоби.

Виконувача обов'язків начальника митного поста затримали на гарячому - в момент отримання чергової частини хабаря від представника юридичної особи за безперешкодне оформлення транспортних засобів, ввезених на територію України.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми отримання хабарів.

На Одеській митниці розкрили схему отримання хабарів за розмитнення автомобілів

Фото: на Одеській митниці розкрили схему отримання хабарів (gp.gov.ua)

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