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В Одесской области завершают ремонт трассы через Овидиополь

Автор: Наталия Гурковская

В пгт. Овидиополь Одесской области подрядная организация планирует на этой неделе возобновить работы по ремонту национальной трассы, которые проходят вдоль населенного пункта. Речь идет о 5-километровом участке дороги Н-33 "Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши" /М-15/. Ее капитальный ремонт, начатый в прошлом году, уже на финишной прямой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Одесской области.

Дорогу ремонтируют в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Уже устроены новая основа дороги из органоминеральной смеси, обработанной комплексным вяжущим, два слоя асфальтобетонного покрытия, выездные/заездные карманы автобусных остановок, съезды к близлежащим улицам и дворам", - говорится в сообщении.

В 2022 году на участке предусмотрены укрепление обочины щебеночно-песчаной смесью, устройство тротуаров, завершение съездов и примыканий к близлежащим улицам и дворам, устройство барьерного ограждения, нанесение новой разметки, установка дорожных знаков и 9 новых автобусных остановок.

Напомним, что в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине уже сделали более 14 тыс. км дорог.

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Большая стройка