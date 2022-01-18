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В Одеській області завершують ремонт траси через Овідіополь

Автор: Наталія Гурковська

У смт. Овідіополь Одеської області підрядна організація планує на цьому тижні відновити роботи з ремонту національної траси, яка проходять вздовж цього населеного пункту. Йдеться про 5-кілометрову ділянку дороги Н-33 "Одеса - Білгород-Дністровський - Монаші" /М-15/. Її капітальний ремонт, розпочатий торік, уже на фінішній прямій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг в Одеській області.

Дорогу ремонтують у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Вже влаштовано нову основу дороги із органо-мінеральної суміші, обробленої комплексним в'яжучим, два шари асфальтобетонного покриття, виїзні/заїзні кишені автобусних зупинок, з'їзди до прилеглих вулиць та дворів", - йдеться у повідомленні.

У 2022 році на ділянці передбачені укріплення узбіччя щебенево-піщаною сумішшю, влаштування тротуарів, завершення влаштування з’їздів та примикань до прилеглих вулиць та дворів, влаштування бар'єрного огородження, нанесення нової розмітки, встановлення дорожніх знаків та 9 нових автобусних зупинок.

Нагадаємо, що в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні вже зробили понад 14 тис. км доріг.

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Велике будівництво