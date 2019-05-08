В Одесской области задержали подозреваемого в обстреле автомобиля полицейских Великой Михайловки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

В пресс-службе полиции сообщают, что мужчине грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

"Мужчина открыл огонь из ружья по стражам порядка, которые прибыли по сообщению местной жительницы о том, что он в состоянии алкогольного опьянения "гуляет" по селу и угрожает топором", - говорится в сообщении.

Как сообщается, инцидент произошел 5 мая. После этого полиция открыла уголовное производство.

Напомним, ранее сообщалось о стрельбе на посту под Одессой. По данным очевидцев, неизвестные в масках зашли на пост со стороны деревни и устроили стрельбу из травматического оружия. При этом сотрудники полиции не вмешивались в ситуацию. Полиция квалифицировала стрельбу по полицейскому посту под Одессой как хулиганство, в результате самого инцидента ранены трое человек.

Позже стало известно, что вечером 16 апреля в полицию обратился председатель одной из общественных организаций сообщил полиции о нападении вооруженных людей на представителей его организации, которые находились на полицейском посту у села Дачное Беляевского района и контролировали взвешивание грузовиков.