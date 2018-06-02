В Одесской области задержали 4 человека в результате столкновений на избирательном участке

Двое из задержанных за столкновения с полицией в Одесской области являются фигурантами уголовных производств

В Одесской области в результате столкновений на избирательном участке в с. Цебриковое, которые произошли в субботу, задержаны четыре человека. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции области.

Отмечается, что по состоянию на 18:00 в Великомихайловское отделение полиции к предыдущим двум задержанныхм присоединился еще один, который также принимал участие в столкновениях, в результате которых пострадали 13 правоохранителей.

По состоянию на 20:50 в общем в отделении полиции уже находилось четыре человека.

"Двое из них привлечены к административной ответственности по ст. 185 Административного кодекса (злостное неповиновение полицейскому). Еще двое являются фигурантами уголовного производства по ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа)", - сообщили в полиции.

Напомним, 2 июня в Одесской области в поселке Цебриковое в столкновениях на избирательном участке пострадали 13 полицейских. Известно, что полиция прибыла после получения в 13:01 анонимного сообщения о заминировании почтового отделения, в помещении которого расположен избирательный участок.

Для безопасности людей полицейские начали их эвакуацию. Действия правоохранителей вызвали возмущение некоторых граждан. В результате присутствующие начали сопротивляться и распылили в сторону сотрудников полиции газ.