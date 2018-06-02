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В Одеській області в зіткненнях на виборчій дільниці постраждали 13 поліцейських

НовиниНадзвичайні події    02.06.2018 - 16:06
Фото: зіткнення у Цебриковому (facebook.com/profile.php?id=100002180183686)
Фото: зіткнення у Цебриковому (facebook.com/profile.php?id=100002180183686)

Бійки на виборчій дільниці почалися, коли поліція евакуювала людей

В Одеській області в селищі Цебрикове в зіткненнях на виборчій дільниці постраждали 13 поліцейських. Про це йдеться в повідомленні поліції Одеської області.

Повідомляється, що о 13:01 до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування поштового відділення в Цебриковому, в приміщенні якого розташований виборча дільниця.

"Для забезпечення безпеки людей поліцейські розпочали їх евакуацію. Дії правоохоронців обурили деяких громадян. В результаті присутні почали чинити опір і розпилили у бік співробітників поліції газ. За попередніми даними, в результаті фізичного протистояння постраждали 13 правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що до відділення поліції доставили двох порушників. Відкрито кримінальну справу за насильство щодо працівників правоохоронних органів. Також вирішується питання про кваліфікацію події за статтею "хуліганство".

 

Такое впечатление, что в поселок Цебриково Великомихайловского района Одесской области согнали всю национальную полицию области.

Опубліковано Сергеєм Веселовим 2 червня 2018 р.

 

 

 

Опубліковано Сергеєм Веселовим 2 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше в Україні прийняли закон про приєднання територіальних громад до міст обласного значення.

 

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Теги публікації: Одеса, выборы, столкновения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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