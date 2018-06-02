В Одеській області в зіткненнях на виборчій дільниці постраждали 13 поліцейських

Бійки на виборчій дільниці почалися, коли поліція евакуювала людей

В Одеській області в селищі Цебрикове в зіткненнях на виборчій дільниці постраждали 13 поліцейських. Про це йдеться в повідомленні поліції Одеської області.

Повідомляється, що о 13:01 до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування поштового відділення в Цебриковому, в приміщенні якого розташований виборча дільниця.

"Для забезпечення безпеки людей поліцейські розпочали їх евакуацію. Дії правоохоронців обурили деяких громадян. В результаті присутні почали чинити опір і розпилили у бік співробітників поліції газ. За попередніми даними, в результаті фізичного протистояння постраждали 13 правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що до відділення поліції доставили двох порушників. Відкрито кримінальну справу за насильство щодо працівників правоохоронних органів. Також вирішується питання про кваліфікацію події за статтею "хуліганство".

Такое впечатление, что в поселок Цебриково Великомихайловского района Одесской области согнали всю национальную полицию области. Опубліковано Сергеєм Веселовим 2 червня 2018 р.

Опубліковано Сергеєм Веселовим 2 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше в Україні прийняли закон про приєднання територіальних громад до міст обласного значення.