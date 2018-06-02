В Одеській області затримали 4 людини внаслідок сутичок на виборчій дільниці

Двоє із затриманих за сутички із поліцією в Одеській області є фігурантами кримінальних проваджень

В Одеській області внаслідок сутичок на виборчій дільниці в с. Цебрикове, які стались в суботу, затримано чотирьох осіб. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції області.

Зазначається, що станом на 18:00 до Великомихайлівського відділення поліції до попередніх двох затриманих приєдналась ще одна особа, котра також брала участь у сутичках, внаслідок яких постраждало 13 правоохоронців.

Станом на 20:50 загалом у відділку поліції вже перебувало чотири особи.

"Двоє з них притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 185 Адміністративного кодексу (злісна непокора поліцейському). Ще двоє є фігурантами кримінального провадження за ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу)", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, 2 чеврня в Одеській області в селищі Цебрикове в зіткненнях на виборчій дільниці постраждали 13 поліцейських. Відомо, що поліція прибула після отримання о 13:01 анонімного повідомлення про замінування поштового відділення, в приміщенні якого розташована виборча дільниця.

Для безпеки людей поліцейські розпочали їх евакуацію. Дії правоохоронців обурили деяких громадян. У результаті присутні почали чинити опір і розпилили у бік співробітників поліції газ.