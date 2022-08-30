В Одесской области восстановил работу еще один морской порт

Отмечается, что первое с начала российского вторжения судно прибыло под погрузку подсолнечного шрота. 29 августа Fulmar S был пришвартован. Судно зашло в рамках реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов.

"Это важное для страны и предприятия событие помогает видеть положительные перспективы по восстановлению грузовых перевозок", - говорится в сообщении госпредприятия.

На балкер Fulmar S будет погружено 9500 тонн шрота. Торговый порт "Южный" теперь также переваливает грузы украинских экспортеров для выполнения условий "зернового соглашения".