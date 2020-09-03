В Одеській області під виглядом чаю намагалися ввезти рекордну контрабанду сигарет

Фото: у Чорноморському морському порту виявили рекордну контрабанду сигарет (dpsu.gov.ua)

В Одеській області прикордонники виявили спробу ввезення рекордної за останній час контрабанди сигарет на 23 мільйони гривень. Цигарки намагалися провезти під виглядом чаю.

Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Товар прибув у Чорноморський морський порт на одному з теплоходів з Грузії.

"Щоб перемістити товар ділки перевозили тютюнові вироби під виглядом чаю. Всього з контейнера вантажівки прикордонники дістали 1185 ящиків незадекларованих сигарет іноземного виробництва. Попередня сума оцінки курива склала близько 23-х мільйонів гривень", - повідомили у ДПСУ.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України. Транспортний засіб з контейнером цигарок вилучено.

Нагадаємо, на початку серпня в Чернігівській області на україно-білоруському кордоні виявили рекордну партію контрабанди сигарет на 7 млн гривень.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області виявили рекордну партію кокаїну на більш ніж 200 мільйонів гривень.