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В Одеській області під виглядом чаю намагалися ввезти рекордну контрабанду сигарет

Чорноморськ, Четвер 03 вересня 2020 10:34
В Одеській області під виглядом чаю намагалися ввезти рекордну контрабанду сигарет
Фото: у Чорноморському морському порту виявили рекордну контрабанду сигарет (dpsu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Одеській області прикордонники виявили спробу ввезення рекордної за останній час контрабанди сигарет на 23 мільйони гривень. Цигарки намагалися провезти під виглядом чаю.

Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Товар прибув у Чорноморський морський порт на одному з теплоходів з Грузії.

"Щоб перемістити товар ділки перевозили тютюнові вироби під виглядом чаю. Всього з контейнера вантажівки прикордонники дістали 1185 ящиків незадекларованих сигарет іноземного виробництва. Попередня сума оцінки курива склала близько 23-х мільйонів гривень", - повідомили у ДПСУ.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України. Транспортний засіб з контейнером цигарок вилучено.

Нагадаємо, на початку серпня в Чернігівській області на україно-білоруському кордоні виявили рекордну партію контрабанди сигарет на 7 млн гривень.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області виявили рекордну партію кокаїну на більш ніж 200 мільйонів гривень.

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