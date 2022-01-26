В Одесской области почти три недели будут испытывать новое вооружение

На полигоне "Алибей" в Одесской области пройдут испытания образцов вооружения с боевой стрельбой. Испытания и учения запланированы на период с 25 января по 12 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на пресс-службу Белгород-Днестровской РГА.

"В период с 25.01.2022 года по 12.02.2022 года запланировано проведение испытаний опытных образцов вооружения с боевой стрельбой на полигоне "Алибей", вблизи населенного пункта с. Тузлы Белгород-Днестровского района Одесской области", - говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что делать гражданам в случае обнаружения обломков боеприпасов и других предметов, которые могут представлять опасность.

"Предупреждаем, что в случае обнаружения обломков ракет, боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов необходимо немедленно сообщить об этом командованию полигона или органам местного самоуправления, и до прибытия специалистов ограничить доступ людей к указанным предметам", - рассказали в РГА.

Во время проведения испытаний будет ограничен доступ к морской косе от села Лебедевка и прилегающей к полигону части Черного моря.