В Одесской области столкнулись два микроавтобуса, есть жертвы и пострадавшие

В Одесской области в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) столкнулись два микроавтобуса. В результате аварии погибли двое человек, четверо получили травмы.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Авария произошла на 68 километре трассы Одесса - Рени, рядом с селом Старокозачье Белгород-Днестровского района.

Установлено, что около 5:30 воскресенья микроавтобус "Mercedes Sprinter", не предоставил преимущество в движении и столкнулся с микроавтобусом "Toyota Hiace". В следствие аварии пассажир "Toyota" умер на месте, еще один человек умер от травм в больнице. Также госпитализированы еще четверо человек - водителей и пассажиров.

Полиция расследует ДТП по ч.2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).

Напомним, что в субботу вечером во Львовской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате происшествия двое человек погибли.

Напомним, что в субботу Шевченковский районный суд Киева взял под стражу водителя такси, который въехал в остановку общественного транспорта на Окружной. В результате дорожно-транспортного происшествия две женщины погибли, еще два человека госпитализированы.