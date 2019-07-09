В Одесской области при столкновении двух грузовиков погибли трое людей

Фото: место ДТП (od.npu.gov.ua)

Предварительной причиной столкновения стал выезд водителя одного из грузовиков на встречную полосу движения

Возле села Знаменка (Одесская область) столкнулись два грузовика, в результате чего погибли трое людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

В полиции сообщают, что столкнулись два зерновоза. В результате аварии от полученных травм водители обоих транспортных средств и пассажир одного из них погибли на месте. Предварительной причиной столкновения стал выезд водителя одного из грузовиков на встречную полосу движения.

Фото: место ДТП (od.npu.gov.ua)

"Произошедшее квалифицировано по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами)", - говорится в сообщении.

Ранее в результате аварии в Одессе, которая состоялась 8 июня на Люстдорфской дороге погибли два человека, еще четверо были ранены.

Напомним, на автотрассе Киев-Чоп столкнулись легковой автомобиль и военный автомобиль, в результате чего погибли двое военнослужащих. Авария произошла сегодня в 3 часа утра. Полиция задержала водителя легкового автомобиля и открыла уголовное производство.