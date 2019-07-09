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В Одеській області при зіткненні двох вантажівок загинули троє людей

Новини » Надзвичайні події    09.07.2019 - 10:16
В Одеській області при зіткненні двох вантажівок загинули троє людей
Фото: місце ДТП (od.npu.gov.ua)

Попередньою причиною зіткнення став виїзд водія однієї з вантажівок на зустрічну смугу руху

Біля села Знаменка (Одеська область) зіткнулись дві вантажівки, в результаті чого загинули троє людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

У поліції повідомляють, що зіткнулись два зерновози.  Внаслідок аварії від отриманих травм водії обох транспортних засобів та пасажир одного з них загинули на місці. Попередньою причиною зіткнення став виїзд водія однієї з вантажівок на зустрічну смугу руху.

В Одеській області при зіткненні двох вантажівок загинули троє людейФото: місце ДТП (od.npu.gov.ua)

"Подію кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)", - йдеться у повідомленні.

Раніше в результаті аварії в Одесі, яка відбулася 8 червня на Люстдорфській дорозі загинули дві людини, ще четверо поранені. 

Нагадаємо, на автотрасі Київ-Чоп зіткнулись легковий автомобіль та військовий автомобіль, в результаті чого загинули двоє військовослужбовців. Аварія сталась сьогодні о 3-й годині ранку. Поліція затримала водія легкового автомобіля і відкрила кримінальне провадження.

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