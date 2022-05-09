В Одесской области слышны взрывы: что известно

В понедельник, 9 мая, около 9:30 утра стало известно о взрывах в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Андрея Цаплиенко в Telegram.

В настоящее время угроза обстрелов наблюдается в Одесской, Николаевской, Луганской и Донецкой областях.

Отметим, что карта воздушных тревог по данным на 9:53 утра выглядит следующим образом.

"Сообщают о взрывах в Одесской области", - пишет он.

Напомним, по данным оперативного командования "Юг", у украинских берегов в Черном море враг расположил 6 кораблей и 2 подводные лодки с крылатыми ракетами.

Все они находятся в состоянии боевой готовности для нанесения ракетных ударов и снаряжены более 50 крылатыми ракетами.

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