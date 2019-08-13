СБУ разоблачила масштабную рейдерскую группировку

Фото: изъятые доказательства (ssu.gov.ua)

Правонарушители отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли противоправную деятельность группы государственных регистраторов, что отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что правонарушители систематически вносили ложные сведения в государственные базы данных, использовали поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности.

"В 2017 году сотрудник Главного управления юстиции совместно с бывшими руководителями Государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области создали систему фиктивных регистрационных предприятий. Деятельность этих предприятий осуществлялась в специально оборудованном офисе в Одессе", - рассказали в СБУ.

Также они осуществляли безосновательное снятие арестов имущества, наложенных госисполнителями на основании судебных решений.

Потерпевшими от действий злоумышленников являются физические и юридические лица и государственные органы. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Фото: изъятые доказательства (ssu.gov.ua)

Напомним, в Николаеве контрразведка СБУ блокировала нелегальные поставки за границу продукции военного назначения с государственного предприятия. Местный предприниматель в сговоре с бывшими работниками государственного предприятия "Зоря-Машпроект" наладил поставку оборудования заказчикам в странах Восточной Азии. Стоимость изъятого имущества, по предварительной оценке, составляет почти 7 млн гривен. По данному факту открыли уголовное производство.

Как сообщало РБК-Украина, в СБУ разоблачили деятельность преступной организации, которая контролировала многомиллионный денежный оборот, полученный от незаконной деятельности в разных регионах.