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СБУ викрила масштабне рейдерське угруповання

Новини » Надзвичайні події    13.08.2019 - 18:50
СБУ викрила масштабне рейдерське угруповання
Фото: вилучені докази (ssu.gov.ua)

Правопорушники відчужували земельні ділянки, об'єкти нерухомості та корпоративні права

В Одеській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) припинили протиправну діяльність групи державних реєстраторів, що відчужували земельні ділянки, об'єкти нерухомості та корпоративні права. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Повідомляється, що правопорушники систематично вносили неправдиві дані у державні бази даних, використовували підроблені документи, печатки, бланки і штампи підприємств, установ і організацій різних форм власності.

"У 2017 році співробітник Головного управління юстиції спільно з колишніми керівниками Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області створили систему фіктивних реєстраційних підприємств. Діяльність цих підприємств здійснювалася в спеціально обладнаному офісі в Одесі", - розповіли в СБУ.

Також вони здійснювали безпідставне зняття арештів майна, накладених держвиконавцями на підставі судових рішень.

Потерпілими від дій зловмисників є фізичні та юридичні особи і державні органи. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

Фото: вилучені докази (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, у Миколаєві контррозвідка СБУ блокувала нелегальні постачання за кордон продукції військового призначення з державного підприємства. Місцевий підприємець у змові з колишніми працівниками державного підприємства "Зоря-Машпроект" налагодив постачання обладнання замовникам в країнах Східної Азії. Вартість вилученого майна, за попередньою оцінкою, становить майже 7 млн гривень. За даним фактом відкрили кримінальне провадження.

Як повідомляло РБК-Україна, в СБУ викрили діяльність злочинної організації, яка контролювала багатомільйонний грошовий оборот, отриманий від незаконної діяльності в різних регіонах.

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