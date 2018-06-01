В Одесской области СБУ блокировала контрабанду психотропов в Украине

Оперативники спецслужбы задержали трех наркодельцов в одном из почтовых отделений областного центра

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали в Одессе контрабандную переправку психотропных веществ на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, правоохранители установили, что жители одного из районов Одесской области организовали переправку наркотиков из европейских стран.

Отмечается, что злоумышленники получали "товар" через международные почтовые сервисы и реализовывали его в розницу на территории региона. Оперативники спецслужбы задержали трех наркодельцов в одном из почтовых отделений областного центра после получения очередного "отправления".

Фото: место задержания наркодельцов Так, во время осмотра посылки сотрудники СБУ обнаружили полсотни таблеток экстази и десять граммов его порошкообразного вещества. По оценкам экспертов стоимость изъятой партии наркотиков на "черном рынке" составляет почти двести тысяч гривен.

В рамках открытого уголовного производства по части третьей ст. 305 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к функционированию наркотрафика. Операция по изобличению злоумышленников проводилось под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковской области организованную преступную группу, которая специализировалась на вымогательстве денег у жителей региона.