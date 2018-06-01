У Одеській області СБУ блокувала контрабанду психотропів в Україну

Оперативники спецслужби затримали трьох наркоділків в одному з поштових відділень обласного центру
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували в Одесі контрабандне переправлення психотропних речовин на територію України. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Так, правоохоронці встановили, що мешканці одного з районів Одеської області організували переправлення наркотиків з європейських країн.
Зазаначається, що зловмисники отримували "товар" через міжнародні поштові сервіси та реалізовували його у роздріб на території регіону. Оперативники спецслужби затримали трьох наркоділків в одному з поштових відділень обласного центру після отримання чергового "відправлення".
У рамках відкритого кримінального провадження за частиною третьою ст. 305 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення інших осіб причетних до функціонування наркотрафіку. Операція з викриття зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури.
Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України викрили в Івано-Франківській області організовану злочинну групу, яка спеціалізувалася на вимаганні грошей у мешканців регіону.