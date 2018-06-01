У Одеській області СБУ блокувала контрабанду психотропів в Україну

Оперативники спецслужби затримали трьох наркоділків в одному з поштових відділень обласного центру

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували в Одесі контрабандне переправлення психотропних речовин на територію України. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, правоохоронці встановили, що мешканці одного з районів Одеської області організували переправлення наркотиків з європейських країн.

Зазаначається, що зловмисники отримували "товар" через міжнародні поштові сервіси та реалізовували його у роздріб на території регіону. Оперативники спецслужби затримали трьох наркоділків в одному з поштових відділень обласного центру після отримання чергового "відправлення".

Фото: місце затримання наркоділків Так, під час огляду посилки співробітники СБУ виявили півсотні пігулок екстазі та десять грамів його порошкоподібної речовини. За оцінками експертів вартість вилученої партії наркотиків на "чорному ринку" становить майже двісті тисяч гривень.

У рамках відкритого кримінального провадження за частиною третьою ст. 305 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення інших осіб причетних до функціонування наркотрафіку. Операція з викриття зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України викрили в Івано-Франківській області організовану злочинну групу, яка спеціалізувалася на вимаганні грошей у мешканців регіону.