В Одесской области расширяют железную дорогу для увеличения мощности портов, - Кубраков

"Для увеличения грузопотоков в украинских портах необходимо развивать припортовую железнодорожную инфраструктуру. Среди приоритетных проектов этого года - перегон участка "Черноморская - Береговая", - рассказал он.

Новую железнодорожную ветку начали прокладывать и электрифицировать по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". По плану, вторая главная колея "Черноморская - Береговая" протяженностью 6,5 км будет завершена до конца года.

Кубраков отметил, что именно по этому пути перевозят грузы из трех крупнейших стивидорных (портово-грузовых) компаний Украины: ГП Морской торговый порт "Южный", ООО "Трансинвестсервис" и АО "Одесский припортовый завод".

"Существующая колея уже является ограничением для дальнейшего увеличения объемов и скорости перевалки грузов. По расчетам, объемы грузопотоков на ГП МТП "Южный" и ООО "ТИС" до 2023 года составят не менее 135 млн тонн", - комментирует Кубраков.

Последний раз пропускную способность на этом участке железной дороги повышали 6 лет назад. Сейчас расчетная пропускная способность участка "Черноморская - Береговая" составляет 55 пар поездов в сутки, а после обновления она вырастет до 60.

Министерство инфраструктуры также рассматривает возможность достройки второй главной колеи на участке "пост 30 км" - станция Береговая/станция Химическая, что позволит повысить суточную пропускную способность до 150 пар поездов.

"Без системного подхода к развитию инфраструктуры невозможны качественные государственные сервисы. Порты должны развиваться, а государство - создавать для этого необходимые условия. Особое значение здесь имеет "Южный" как крупнейший государственный стивидор. Именно на его примере мы хотим показать, что государство хочет и может быть эффективным менеджером", - подчеркнул Кубраков.