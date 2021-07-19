В Одеській області розширюють залізницю для збільшення потужності портів, - Кубраков

"Для збільшення вантажопотоків на українських портах необхідно розвивати припортову залізничну інфраструктуру. Серед пріоритетних проєктів цього року - перегон дільниці "Чорноморська - Берегова", - розповів він.

Нову залізничну гілку почали прокладати та електрифікувати за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". За планом, друга головна колія "Чорноморська - Берегова" протяжністю 6,5 км буде завершена до кінця року.

Кубраков зауважив, що саме цим шляхом перевозять вантажі з трьох найбільших стивідорних (портово-вантажних) компаній України: ДП Морський торговий порт "Южний", ТОВ "Трансінвестсервіс" та АТ "Одеський припортовий завод".

"Існуюча колія вже є обмеженням для подальшого збільшення обсягів та швидкості перевалки вантажів. За розрахунками об’єми вантажопотоків на ДП МТП "Южний" та ТОВ "ТІС" до 2023 року складуть щонайменше 135 млн тонн", - коментує Кубраков.

Востаннє пропускну спроможність на цій ділянці залізниці підвищували 6 років тому. Зараз розрахункова пропускна спроможність дільниці "Чорноморська - Берегова" складає 55 пар поїздів на добу, а після оновлення вона збільшиться до 60.

Міністерство інфраструктури також розглядає можливість добудови другої головної колії на дільниці "пост 30 км" - станція Берегова/станція Хімічна, що дозволить підвищити добову пропускну спроможність до 150 пар поїздів.

"Без системного підходу до розвитку інфраструктури неможливі якісні державні сервіси. Порти мають розвиватися, а держава - створювати для цього необхідні умови. Особливе значення тут має "Южний" як найбільший державний стивідор. Саме на його прикладі ми хочемо показати, що держава хоче і може бути ефективним менеджером", - підкреслив Кубраков.