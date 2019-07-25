В Одесской области прошли испытания модернизированных ракет "Ольха" с увеличенной дальностью поражения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны.

По словам заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса, стрельбы прошли успешно.

"Сегодня в Одесской области состоялся очередной этап испытания ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" с увеличенной дальностью поражения... Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

Следует отметить, "Ольха" - разработка конструкторов государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины. Производство ракет будет осуществляться в Украине по замкнутому циклу.

Напомним, в июне сообщалось, что Министерство обороны завершило государственное испытание реактивной системы залпового огня "Ольха". Министр обороны Степан Полторак подчеркивал, что систему планируется поставить на вооружение вместе с модернизированными ракетами "Ольха-Р".

Как писало РБК-Украина ранее, с 22 по 24 мая в Одесской области прошли испытания украинских ракетных комплексов типа "Ольха" и "Нептун".