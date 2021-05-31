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В Одесской области произошла стрельба на кладбище, пострадали два человека

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Белгород-Днестровский, Понедельник 31 мая 2021 20:10
В Одесской области произошла стрельба на кладбище, пострадали два человека Фото: в Одесской области произошла стрельба на кладбище (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В городе Белгород-Днестровский произошла стрельба. В результате происшествия ранения получили два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

На городском кладбище двое мужчин распивали спиртные напитки. 66-летняя женщина, которая работает там смотрителем, сделала им замечание, после чего мужчины начали оскорблять ее. Услышав шум, к месту конфликта подошел муж женщины, который так же работает смотрителем на кладбище, и начал заступаться за нее.

"Злоумышленники выстрелили в сторону супругов из неустановленного пока оружия, в результате чего женщина получила огнестрельное ранение руки, а ее муж - ранение в живот и голову", - говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали.

После стрельбы злоумышленники покинули место преступления. Для их поиска на территории района ввели в действие специальную полицейскую операцию "Перехват".

"Одного из подозреваемых задержали на улице райцентра и поместили в изолятор временного содержания. Место нахождения его сообщника устанавливается", - говорится в сообщении.

Мужчинам за покушение на умышленное убийство грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в ночь на 31 мая в Кременчуге Полтавской области мужчина устроил стрельбу по полицейским из окна многоэтажки. Мужчина попал в двух правоохранителей, его задержали.

Кроме того, в Киеве житель одной из многоэтажек Голосеевского района устроил стрельбу по прохожим из окна своей квартиры. В результате инцидента никто не пострадал. Спецподразделение полиции задержало стрелка.

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