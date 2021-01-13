В Одесской области произошел взрыв в доме: есть пострадавшие

Фото: последствия взрыва (od.dsns.gov.ua)

В Одесской области в городе Белгород-Днестровский произошел взрыв газа в частном доме. В результате два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел вечером 12 января в частном одноэтажном доме на улице Тираспольская.

"Произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим разрушением части потолка, внутренней перегородки и части внешней стены на площади 15 кв. м. В результате взрыва пострадали двое жильцов дома, которых бригадой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение в тяжелом состоянии", - сообщили спасатели.

Предварительной причиной взрыва называют утечку газа из бытового баллона.

Напомним, днями в Полтавской области вблизи Лубен произошел мощный взрыв из-за разгерметизации на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. В итоге без газа остались 17 населенных пунктов. Газоснабжение удалось восстановить спустя сутки.

Также РБК-Украина писало, что в середине декабря во Львовской области произошел взрыв в трехэтажном жилом доме. В результате пострадали двое человек.