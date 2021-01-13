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В Одеській області стався вибух у будинку: є постраждалі

Білгород-Дністровський, Середа 13 січня 2021 15:40
В Одеській області стався вибух у будинку: є постраждалі
Фото: наслідки вибуху (od.dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Одеській області в місті Білгород-Дністровський стався вибух газу в приватному будинку. В результаті дві людини були госпіталізовані у важкому стані.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався ввечері 12 січня в приватному одноповерховому будинку на вулиці Тираспольська.

"Стався вибух газоповітряної суміші з подальшим руйнуванням частини стелі, внутрішньої перегородки і частини зовнішньої стіни на площі 15 кв. м. В результаті вибуху постраждали двоє мешканців будинку, яких бригадою швидкої медичної допомоги до медичного закладу у важкому стані", - повідомили рятувальники.

Попередньою причиною вибуху називають витік побутового газу з балону.

Нагадаємо, днями у Полтавській області поблизу Лубен стався потужний вибух через розгерметизацію на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород. У результаті без газу залишилися 17 населених пунктів. Газопостачання вдалося відновити через добу.

Також РБК-Україна писало, що в середині грудня у Львівській області стався вибух у триповерховому житловому будинку. В результаті постраждали двоє осіб.

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