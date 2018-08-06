В Одесской области пограничники обнаружили радиоактивные акваланги в пункте пропуска

Их радиационный фон которых превышал норму в 25 раз

В Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили акваланги, радиационный фон которых превышал норму в 25 раз. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Акваланги обнаружили в багажном отделении автомобиля гражданина Молдовы. 68-летний мужчина возвращался домой через пункт пропуска "Граденицы", что в Беляевском районе Одесской области.

"Во время заезда на территорию пункта пропуска на машину мужчины Toyota молдавской регистрации сработала стационарная система радиационного контроля "Янтарь". Пограничники зафиксировали превышение радиационного фона в 25 раз. Во время более детального осмотра автомобиля с помощью универсального радиометра - спектрометра, оказалось, что такой повышенный радиационный фон излучают акваланги", - сообщают в ГПСУ.

По словам мужчины, он не подозревал об опасности аппаратов. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента.

Напомним, 16 июля в Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали незаконную переправку через государственную границу сильнодействующих лекарственных средств.