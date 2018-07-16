В Харьковской области СБУ блокировала контрабанду стероидов

По предварительным оценкам, стоимость изъятой продукции составляет примерно 60 тыс. гривен

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали незаконную переправку через государственную границу сильнодействующих лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Контрабандное перемещение в одну из соседних стран фармацевтических препаратов иностранного производства, содержащих в своем составе метандиенон и нандролон, организовал житель Чугуева. Для переправки "товара" он использовал сервисы международной почтовой связи.

Злоумышленника задержали во время отправки почти 3 тыс. таблеток анаболиков. По предварительным оценкам, стоимость изъятой продукции на "черном рынке" составляет примерно 60 тыс. гривен.

Напомним, 7 июля сотрудники СБУ перекрыли канал поставки наркотиков и психотропных веществ в следственный изолятор Чернигова.