В Харьковской области СБУ блокировала контрабанду стероидов
По предварительным оценкам, стоимость изъятой продукции составляет примерно 60 тыс. гривен
В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали незаконную переправку через государственную границу сильнодействующих лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Контрабандное перемещение в одну из соседних стран фармацевтических препаратов иностранного производства, содержащих в своем составе метандиенон и нандролон, организовал житель Чугуева. Для переправки "товара" он использовал сервисы международной почтовой связи.
Злоумышленника задержали во время отправки почти 3 тыс. таблеток анаболиков. По предварительным оценкам, стоимость изъятой продукции на "черном рынке" составляет примерно 60 тыс. гривен.
Напомним, 7 июля сотрудники СБУ перекрыли канал поставки наркотиков и психотропных веществ в следственный изолятор Чернигова.