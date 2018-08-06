В Одеській області прикордонники виявили радіоактивні акваланги в пункті пропуску

Їхній радіаційний фон яких перевищував норму у 25 разів

В Одеській області прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили акваланги, радіаційний фон яких перевищував норму у 25 разів. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Акваланги виявили у багажному відділенні автомобіля громадянина Молдови. 68-річний чоловік повертався додому через пункт пропуску "Градениці", що у Біляївському районі Одеської області.

"Під час заїзду на територію пункту пропуску на автівку чоловіка Toyota молдовської реєстрації спрацювала стаціонарна система радіаційного контролю "Янтар". Прикордонники зафіксували перевищення радіаційного фону у 25 разів. Під час більш детального огляду автомобіля за допомогою універсального радіометру - спектрометру, виявилося, що такий підвищений радіаційний фон випромінюють акваланги", - повідомляють у ДПСУ.

За словами чоловіка, він не підозрював про небезпечність апаратів. Наразі продовжуються заходи по встановленню усіх обставин інциденту.

Нагадаємо, 16 липня у Харківській області співробітники Служби безпеки України блокували незаконне переправлення через державний кордон сильнодіючих лікарських засобів.