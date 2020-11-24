В Одесской области подорвался на взрывчатке несовершеннолетний пастух

Вечером 24 ноября в Сарате Одесской области на неизвестном предмете подорвался 17-летний парень. Взрыв произошел, когда парень пас скот на окраине поселка.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Предварительно, пастух шел по полю, когда под ногами взорвался неизвестный предмет. Взрывом молодому человеку частично ампутировало руку. Что именно взорвалось, сейчас определяют взрывотехники.

"После того, как полицейские установят полные обстоятельства происшествия, будет решен вопрос о его правовой квалификации", - отметили в полиции.

Напомним, недавно в Харькове мужчина взорвал три гранаты. Две из них он бросил в квартиру бывшей жены. В результате взрыва одной из гранат пострадал сам злоумышленник.

Также РБК-Украина писало, что в Волновахе двое мужчин подорвались на взрывчатке на территории предприятия. Обоих пострадавших пришлось госпитализировать.

Кроме того, в Белой Церкви произошел взрыв в магазине стройматериалов. В результате взрыва пострадали два человека.