В Одесской области на Пасху отметили комендантский час
Комендатский час в Одесской области отменили на Пасху. В период праздника правоохранители усилят патрулирование улиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую областную военную администрацию.
"Комендантский час в Одессе и Одесской области отменяется с 22:00 23 апреля до 5:00 24 апреля в связи с празднованием Пасхи", - говорится в распоряжении главы Одесской ОВА Максима Марченко.
Однако, по его словам, отмена комендантского часа на Пасху не отменяет реагирования на сигналы воздушной тревоги. Марченко также добавил, что в праздничный день в области правоохранители усилят патрулирование улиц.
Напомним, ранее в Одесской области изменили время комендантского часа.
Отметим, в Украине из-за военного положения отменили дополнительные выходные на Пасху и майские праздники.
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