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В Одесской области на Пасху отметили комендантский час

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Одесса, Пятница 22 апреля 2022 13:48
В Одесской области на Пасху отметили комендантский час Фото: комендантский час на Пасху в Одесской области отменили (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Комендатский час в Одесской области отменили на Пасху. В период праздника правоохранители усилят патрулирование улиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую областную военную администрацию.

"Комендантский час в Одессе и Одесской области отменяется с 22:00 23 апреля до 5:00 24 апреля в связи с празднованием Пасхи", - говорится в распоряжении главы Одесской ОВА Максима Марченко.

Однако, по его словам, отмена комендантского часа на Пасху не отменяет реагирования на сигналы воздушной тревоги. Марченко также добавил, что в праздничный день в области правоохранители усилят патрулирование улиц.

Напомним, ранее в Одесской области изменили время комендантского часа.

Отметим, в Украине из-за военного положения отменили дополнительные выходные на Пасху и майские праздники.

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