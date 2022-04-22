В Одесской области на Пасху отметили комендантский час

Комендатский час в Одесской области отменили на Пасху. В период праздника правоохранители усилят патрулирование улиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую областную военную администрацию .

"Комендантский час в Одессе и Одесской области отменяется с 22:00 23 апреля до 5:00 24 апреля в связи с празднованием Пасхи", - говорится в распоряжении главы Одесской ОВА Максима Марченко.

Однако, по его словам, отмена комендантского часа на Пасху не отменяет реагирования на сигналы воздушной тревоги. Марченко также добавил, что в праздничный день в области правоохранители усилят патрулирование улиц.